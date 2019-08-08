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08.08.19 09:57
Свердловские власти направили пожарных в Красноярский край
"Решение о переброске сил принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в связи с обращением правительства Красноярского края", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова.
Так, в Красноярский край отправлены 55 работников парашютно-десантной пожарной службы Алапаевского, Тавдинского, Сосьвинского и Ивдельского авиаотделений Уральской базы авиационной охраны лесов.
"Направленные работники прошли необходимую подготовку, застрахованы от несчастных случаев, имеют с собой запас продовольствия и снаряжения, полностью готовы к выполнению поставленных задач", - добавил Кузнецов.
Также в Красноярский край будут отправлены 14 добровольцев - свердловские спасатели, входящие в состав сводной группировки Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае тушат 69 пожаров на землях лесного фонда на площади 46 тыс. 976 га.
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