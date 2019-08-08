Рассмотрение дела о банкротстве Антипинского НПЗ отложено до 12 августа

08.08.19 10:00

© РИА Новости. Григорий Сысоев

8 августа. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Тюменской области объявил перерыв до 12 августа в рассмотрении обоснованности заявления "Антипинского НПЗ" (Тюмень) о собственном банкротстве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Такое решение было принято в связи с тем, что параллельно 8 августа Восьмой арбитражный апелляционный суд (Омск) рассмотрит жалобу одного из кредиторов завода - ООО "Трансойл" - на определение суда Тюменской области о принятии к производству заявления завода о собственном банкротстве.

Как сообщалось, Антипинский НПЗ 18 мая направил в Арбитражный суд Тюменской области заявление о собственном банкротстве, оценив неоспариваемые требования кредиторов в 346 млрд рублей. Позже несколько кредиторов также подали заявления о вступлении в дело. Во время предыдущего заседания суда 18 июля один из кредиторов завода - Абсолют банк - заявил о необходимости истребования у предприятия документов о возможном возобновлении производства, что "может кардинальным образом повлиять на восстановление платежеспособности должника". В тот же день "Транснефть" сообщила, что возобновила поставки нефти на НПЗ, которые были прекращены в апреле.

"Антипинский НПЗ" мощностью 9 млн тонн производит бензины марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5, дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В 2018 году НПЗ снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году. По итогам первого полугодия 2019 года переработка снизилась до 1,769 млн тонн с 3,48 млн тонн за аналогичный период прошлого года. По последним данным, долг "Антипинского НПЗ" составляет $5 млрд, из них перед Сбербанком - порядка $3 млрд.

В мае этого года Сбербанк за долги приобрел 80% акций "Антипинского НПЗ" у группы "Новый поток". Позже стало известно, что СП Сбербанка и группы инвесторов - ООО "Сокар Энергоресурс" - приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. СП получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, числящимися на балансе НПЗ: Могутовским, частью Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений с суммарными запасами в 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.