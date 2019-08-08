Пассажиры автобуса, попавшие в ДТП под Новороссийском, были застрахованы

08.08.19 10:06

© РИА Новости. Нина Зотина

8 августа. Interfax-Russia.ru - Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в среду поздним вечером на автодороге Новороссийск - Керченский пролив, были застрахованы компанией "ВСК" по договору обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами.

Такую информацию предоставили агентству "Интерфакс" на "горячей линии" МЧС, ее подтверждают данные АИС Национального союза страховщиков ответственности.

ДТП, в котором пострадали пассажиры экскурсионного автобуса, произошло в связи со столкновением с автомобилем "Фольксваген-Туарег", произошло опрокидывание транспортных средств. Как сообщают СМИ, в экскурсионном автобусе находилось 40 человек, есть пострадавшие, они госпитализированы в лечебные учреждения. В том числе некоторые пассажиры находятся в тяжелом состоянии, сообщают врачи, наблюдающие за состоянием пациентов.

В результате ДТП погибло 3 человека, все они пассажиры внедорожника.

Согласно закону об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами, лимит выплаты пострадавшим по риску жизни и здоровью установлен в размере 2 млн рублей. Размер выплат по здоровью страховщиками определяется в зависимости от тяжести полученных травм.