Пожаловались в ФАС: "Лаборатория Касперского" выступила против монополии Apple
  
Выразили протест: Москва считает позицию Токио по Курилам попыткой повлиять на дела РФ
   
Волна на подходе: дамбу на 180 м возвели в Хабаровске для защиты от паводка
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
08.08.19 10:06

Пассажиры автобуса, попавшие в ДТП под Новороссийском, были застрахованы

© РИА Новости. Нина Зотина
8 августа. Interfax-Russia.ru - Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в среду поздним вечером на автодороге Новороссийск - Керченский пролив, были застрахованы компанией "ВСК" по договору обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами.

Такую информацию предоставили агентству "Интерфакс" на "горячей линии" МЧС, ее подтверждают данные АИС Национального союза страховщиков ответственности.

ДТП, в котором пострадали пассажиры экскурсионного автобуса, произошло в связи со столкновением с автомобилем "Фольксваген-Туарег", произошло опрокидывание транспортных средств. Как сообщают СМИ, в экскурсионном автобусе находилось 40 человек, есть пострадавшие, они госпитализированы в лечебные учреждения. В том числе некоторые пассажиры находятся в тяжелом состоянии, сообщают врачи, наблюдающие за состоянием пациентов.

В результате ДТП погибло 3 человека, все они пассажиры внедорожника.

Согласно закону об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами, лимит выплаты пострадавшим по риску жизни и здоровью установлен в размере 2 млн рублей. Размер выплат по здоровью страховщиками определяется в зависимости от тяжести полученных травм.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.08.19 14:38
СКР подтвердил блокировку счетов ФБК и более 100 физических и юрлиц
.
  08.08.19 11:36
Москвич Фомин задержан по делу о беспорядках 27 июля
.
  08.08.19 11:28
Пятая часть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие сутки
.
  08.08.19 11:04
Столичное такси ежедневно перевозит 900 тысяч пассажиров
.
  08.08.19 11:00
Власти Москвы выделили еще 7,5 млрд рублей на достройку проблемного ЖК "Царицыно"
.
  07.08.19 16:12
Суд освободил экс-замминистра культуры Пирумова по УДО по "делу реставраторов"
.
  07.08.19 15:39
Студенты, преподаватели и выпускники РГГУ критикуют ректора вуза за угрозы отчислить участников митингов
.
  07.08.19 15:35
В Москве началась рассылка "писем счастья" за езду без полисов ОСАГО
.
  07.08.19 15:06
ЦИК России официально отказался регистрировать Гудкова и Соболь кандидатами в МГД
.
  07.08.19 14:36
Митрохин обжалует отказ в регистрации кандидатом на выборы в суде


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket