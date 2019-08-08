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08.08.19 10:06
Пассажиры автобуса, попавшие в ДТП под Новороссийском, были застрахованы
Такую информацию предоставили агентству "Интерфакс" на "горячей линии" МЧС, ее подтверждают данные АИС Национального союза страховщиков ответственности.
ДТП, в котором пострадали пассажиры экскурсионного автобуса, произошло в связи со столкновением с автомобилем "Фольксваген-Туарег", произошло опрокидывание транспортных средств. Как сообщают СМИ, в экскурсионном автобусе находилось 40 человек, есть пострадавшие, они госпитализированы в лечебные учреждения. В том числе некоторые пассажиры находятся в тяжелом состоянии, сообщают врачи, наблюдающие за состоянием пациентов.
В результате ДТП погибло 3 человека, все они пассажиры внедорожника.
Согласно закону об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами, лимит выплаты пострадавшим по риску жизни и здоровью установлен в размере 2 млн рублей. Размер выплат по здоровью страховщиками определяется в зависимости от тяжести полученных травм.
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