Минкомсвязи просит сохранить запрет на закупку иностранного ПО для госорганов

08.08.19 10:13

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

8 августа. Interfax-Russia.ru - Минкомсвязи РФ просит не заменять действующий запрет на закупку иностранного ПО госорганами на режим "третьего лишнего" или ценовых преференций в госзакупках, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо министра связи Константина Носкова в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Ранее "Ведомости" сообщали, что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на госзакупку иностранной продукции на другие способы поддержки отечественного производителя - правило "третий лишний" (запрет на участие иностранного поставщика при наличии двух российских) и ценовые преференции. "Готовится решительный пересмотр системы импортозамещения в госзаказе, - цитировала газета представителя Минпромторга. - Нужно упростить процедуры, ввести единый подход к разным сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции".

По мнению замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова, ценовые преференции или правило "третий лишний" не в полной мере учитывают специфику отрасли и могут негативно сказаться на ИТ-рынке, указывают "Ведомости".

Минкомсвязи считает, что ключевым механизмом в исполнении задачи по импортозамещению является наличие реестра российского ПО, который не позволяет закупать иностранный софт в случае наличия российского аналога в этом реестре.

Реестр действует с 2016 года, в настоящее время в него включено более 5,5 тыс. программных продуктов. Согласно действующей нормативной правовой базе, госзаказчики при закупке ПО должны приобретать софт, включенный в реестр, или обязательно обосновывать закупку зарубежного софта.

Увеличение доли российского ПО среди органов власти также является ключевой в нацпрограмме "Цифровая экономика РФ". В соответствии с паспортом проекта, к 2024 году доля отечественного ПО в закупках органов власти РФ должна составить 90% (60% в 2019 году), а в компаниях с госучастием - 70% (45% в 2019 году).