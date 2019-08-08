Генконсул: граждане РФ продолжат получать финские визы без затруднений

08.08.19 10:45

© РИА Новости. Александр Гальперин

8 августа. Interfax-Russia.ru - Ввести общие требования к получению финских шенгенских виз в Санкт-Петербурге потребовала Еврокомиссия по итогам проведенной проверки, сообщила генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анна Ламилла.

"Летом прошлого года Европейская комиссия провела проверку процесса обработки заявлений и оформления виз здесь, в генеральном консульстве Финляндии в Петербурге. По результатам проверки комиссия дала свое заключение. Финляндии было выдвинуто требование руководствоваться правилами в отношении приложения к заявлениям на получение виз", - сказала генконсул на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, генеральное консульство отложило введение новых требований на сентябрь, чтобы не создавать неудобств путешественникам в летний период.

"Речь идёт не о том, что Финляндия хочет ужесточить требования для россиян. Согласно шенгенскому соглашению, все страны-члены соглашения обязаны руководствоваться общими требованиями", - подчеркнула Ламилла.

Она заверила, что граждане РФ продолжат получать финские визы без затруднений.

Как отметили представители генерального консульства, нагрузка на визовый центр после объявления выросла вдвое, однако у заявителей нет необходимости стоять в очередях. Кроме того, визовый центр летом увеличил число доступных записей.