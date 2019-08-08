Кузнецова: В аварии под Новороссийском погибли двое детей, 12 пострадали

08.08.19 10:53

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

8 августа. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила гибель двоих детей в ДТП с туристическим автобусом и внедорожником под Новороссийском. По данным детского омубдсмена, погибшие дети были пассажирами внедорожника, в автобусе находились 11 детей, они пострадали и были госпитализированы.

"По оперативной информации, поступившей от регионального детского омбудсмена, всего в двух транспортных средствах находилось 14 детей. В легковом автомобиле трое детей вместе с родителями из Челябинской области - два ребёнка погибли (17 и 9 лет), их родители живы, находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Также в легковом автомобиле ехала мама с 3-летним ребёнком - он жив, в тяжелом состоянии помещен в больницу, его мать погибла", - говорится в сообщении пресс-службы Кузнецовой, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В автобусе находилось 11 детей - все живы, в настоящее время им оказывается необходимая помощь в медицинском учреждении, отметили в пресс-службе.

Накануне около 22:20 мск на 16 км автодороги "Новороссийск - Керчь" произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touareg - и экскурсионного автобуса Hyundai, после чего оба транспортных средства опрокинулись в обрыв.

Жертвами ДТП стали три человека - женщина и двое детей, которые находились в автомобиле Volkswagen.