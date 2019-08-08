Инициаторы строительства храма в Екатеринбурге возвращают городу сквер

08.08.19 11:02

© РИА Новости. Павел Лисицын

8 августа. Interfax-Russia.ru - Инициаторы строительства храма в екатеринбургском сквере решили расторгнуть договор аренды земельного участка, где изначально планировалось его построить, сообщается на официальном портале администрации города.

"Руководством ООО "Храм Святой Екатерины" принято решение о расторжении договора аренды земельного участка в районе Октябрьской площади по соглашению сторон. Соответствующее письмо направлено в адрес Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация города одобрила это решение.

"Уверен, что после передачи территории (в категорию земель общего пользования - ИФ) прекратятся различные спекуляции на эту тему, в том числе политические. Горожане могут быть уверены, что мы и сохраним сквер, и построим Собор. В дальнейшем сквер можно только благоустраивать, чтобы здесь можно было с комфортом отдыхать", - приводятся в сообщении слова главы Екатеринбурга Александра Высокинского.

По данным пресс-службы администрации, с инициативой вернуть сквер в категорию земель общего пользования выступили Русская медная компания и Уральская горно-металлургическая компания.

"Меценаты готовы пойти на такой шаг, чтобы окончательно снять вопрос о том, будет ли сохранена зеленая зона, ставшая весной текущего года причиной разногласий в связи с планировавшимся здесь строительством Собора Святой великомученицы Екатерины", - поясняется в сообщении.

Как сообщалось, в феврале этого года депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили изменения в правилах землепользования и застройки города. Они коснулись 1,5 тыс. объектов, в числе которых оказалась территория сквера на Октябрьской площади. В результате изменений площадка стала носить статус "земель религиозного назначения".

ООО "Храм Святой Екатерины" взяло этот участок в аренду.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. Позже власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма, а Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.