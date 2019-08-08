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08.08.19 11:10
В МЧС назвали города Подмосковья, где в пожарах погибло больше всего людей
"За 6 месяцев текущего года на территории Московской области произошло 19 857 пожаров", - говорится на сайте регионального управления.
В сообщении уточняется, что в пожарах 2019 года в Подмосковье погибло 215 человек, еще 230 жителей получили травмы.
Ущерб от произошедших пожаров составил 478,7 млн руб.
"Наиболее осложнена обстановка с гибелью людей на пожарах в городском округе Мытищи, где в этом году погибло 11 человек, в городских округах Орехово-Зуево и Ликино-Дулево, где в совокупности на пожарах погибло 13 человек", - приводят в сообщении слова начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Виктора Сергеева.
Он также обратил внимание на ситуацию в городских округах Лобня, Долгопрудный и Коломна.
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