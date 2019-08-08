МЧС наградит сотрудниц детсада в Каменке, спасавших детей во время взрывов в арсенале

08.08.19 11:16

© РИА Новости. Игорь Зарембо

8 августа. Interfax-Russia.ru - Первый замминистра МЧС России Александр Чуприян наградит воспитателя и заведующую детского сада, которые спасали детей в красноярском поселке Каменка во время взрывов на складе боеприпасов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

В ведомстве отмечают, что детский сад расположен на близком расстоянии от склада, где были взрывы.

"Воспитатель и заведующая, рискуя своей жизнью, спасали из Каменского детского сада во время взрывов детей. Чуприян, побывав лично на территории детского сада, увидел, в каком состоянии территория и здания: все в осколках, в разорвавшихся снарядах и воронках. А дети - 15 человек - были на прогулке, когда произошел взрыв", - сообщили в пресс-службе.

Награждение женщин состоится в пятницу в региональном главке МЧС.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник, 5 августа, на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинска был введен режим ЧС, который отменен во вторник.

В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек, четверо остаются в больнице.