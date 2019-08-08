СКР изъял документы в санатории, за которым числился попавший в ДТП автобус

08.08.19 11:25

© РИА Новости. Николай Хижняк

8 августа. Interfax-Russia.ru - Следователи СКР в четверг утром провели выемки документов и технических средств в санатории "Эллада" (Анапа) в рамках расследования дела о ДТП с экскурсионным автобусом в Новороссийске, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в администрации санатория.

"Руководство санатория находится в постоянном контакте со следственными органами. Следователи уже побывали в санатории, изъята интересующая их документация и технические средства, касающиеся эксплуатации транспортного средства. Опрошены ряд должностных лиц и работников, идет непрерывная работа", - сказал представитель организации.

В пресс-службе следственного управления СКР по краю агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

"Назначены судебно-медицинские, автотехническая экспертизы и другие виды специальных исследований", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что по факту ДТП с участием автобуса под Новороссийском возбуждено уголовное дело по двум составам - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а также оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет (п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ).

Накануне вечером около 22:20 мск на 16 км автодороги "Новороссийск - Керчь" произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и экскурсионного автобуса Hyundai, после чего оба транспортных средства упали с обрыва.

Жертвами ДТП стали три человека - женщина и двое детей, которые находились в автомобиле Volkswagen.

По последним данным, в больнице сейчас 44 пострадавших, из них пятеро - в тяжелом состоянии.

Автобус Hyundai принадлежал санаторию "Эллада" ФНС России (Анапа). В санатории ранее сообщали, что в момент ДТП в салоне транспортного средства гостей здравницы не было.