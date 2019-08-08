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08.08.19 11:28
Пятая часть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие сутки
По прогнозу синоптиков, за сутки в городе может выпасть порядка 20% месячной нормы осадков, которая в августе насчитывает 77 мм.
Вероятность такого погодного сценария Росгидромет оценивает в 95-99%.
Максимальная температура в Москве днем в четверг составит 25 градусов, ночью ожидается 14-16 градусов.
Гидрометцентр России повысил 8-10 августа уровень погодной опасности в столице до "желтого".
По сообщению синоптиков, сильный дождь ожидается в Москве с 19:00 8 августа до 10:00 9 августа, порывистый ветер - с 6:00 9 августа до 6:00 10 августа
Кроме того, в период с 19:00 8 августа до 10:00 9 августа в столице возможна гроза.
Гидрометцентр России выпустил в среду экстренное предупреждение о неблагоприятных и опасных явлениях погоды 8-10 августа в Центральном федеральном округе (ЦФО), в том числе в Московском регионе.
"В Москве и Московской области 9 августа порывы ветра до 17-22 м/с, грозы, ночью сильный дождь, днем дождь", - говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, в ЦФО 8-10 августа в связи с выходом активного и глубокого циклона с запада Европы ожидаются дожди, в северной половине Центральной России местами ливни (15-40 мм осадков за 12 часов), грозы, град.
По оценкам синоптиков, на севере ЦФО суммарно за двое суток ожидается выпадение 40-80 мм осадков.
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