Пятая часть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие сутки

08.08.19 11:28

© РИА Новости. Максим Блинов

8 августа. Interfax-Russia.ru - Прирост осадков в столице к утру пятницы может составить 16 мм, сообщает Росгидромет.

По прогнозу синоптиков, за сутки в городе может выпасть порядка 20% месячной нормы осадков, которая в августе насчитывает 77 мм.

Вероятность такого погодного сценария Росгидромет оценивает в 95-99%.

Максимальная температура в Москве днем в четверг составит 25 градусов, ночью ожидается 14-16 градусов.

Гидрометцентр России повысил 8-10 августа уровень погодной опасности в столице до "желтого".

По сообщению синоптиков, сильный дождь ожидается в Москве с 19:00 8 августа до 10:00 9 августа, порывистый ветер - с 6:00 9 августа до 6:00 10 августа

Кроме того, в период с 19:00 8 августа до 10:00 9 августа в столице возможна гроза.

Гидрометцентр России выпустил в среду экстренное предупреждение о неблагоприятных и опасных явлениях погоды 8-10 августа в Центральном федеральном округе (ЦФО), в том числе в Московском регионе.

"В Москве и Московской области 9 августа порывы ветра до 17-22 м/с, грозы, ночью сильный дождь, днем дождь", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в ЦФО 8-10 августа в связи с выходом активного и глубокого циклона с запада Европы ожидаются дожди, в северной половине Центральной России местами ливни (15-40 мм осадков за 12 часов), грозы, град.

По оценкам синоптиков, на севере ЦФО суммарно за двое суток ожидается выпадение 40-80 мм осадков.