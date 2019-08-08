МЧС: Проблема отдыха людей на диких пляжах в Подмосковье остается острой

08.08.19 11:31

© РИА Новости. Владимир Федоренко

8 августа. Interfax-Russia.ru - Три десятка человек погибло на водоемах Подмосковья за купальный сезон 2019 года, сообщают в главном управлении МЧС по Московской области.

"В купальный сезон на водоемах Подмосковья погибло 30 человек, в том числе четыре ребенка", - говорится на сайте управления.

Трагические случаи по-прежнему происходят на диких пляжах региона.

"Основные происшествия и случаи гибели людей происходили в местах неорганизованного купания, в незарегистрированных зонах отдыха", - приводят в сообщении слова заместителя руководителя главного управления Максима Аршакяна.

Он добавил, что также люди погибают вследствие несоблюдения правил безопасности во время рыбалки или водного туристического похода, эксплуатации маломерных судов, в результате несчастного случая при игнорирования метеоусловий, безопасности, а также при отдыхе в состоянии алкогольного опьянения.

В этой ситуации основной задачей в МЧС видят увеличение числа обустроенных мест массового отдыха населения.