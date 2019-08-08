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08.08.19 11:31
МЧС: Проблема отдыха людей на диких пляжах в Подмосковье остается острой
"В купальный сезон на водоемах Подмосковья погибло 30 человек, в том числе четыре ребенка", - говорится на сайте управления.
Трагические случаи по-прежнему происходят на диких пляжах региона.
"Основные происшествия и случаи гибели людей происходили в местах неорганизованного купания, в незарегистрированных зонах отдыха", - приводят в сообщении слова заместителя руководителя главного управления Максима Аршакяна.
Он добавил, что также люди погибают вследствие несоблюдения правил безопасности во время рыбалки или водного туристического похода, эксплуатации маломерных судов, в результате несчастного случая при игнорирования метеоусловий, безопасности, а также при отдыхе в состоянии алкогольного опьянения.
В этой ситуации основной задачей в МЧС видят увеличение числа обустроенных мест массового отдыха населения.
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