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08.08.19 11:36
Москвич Фомин задержан по делу о беспорядках 27 июля
"В настоящее время Фомин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (задержание по подозрению в преступлении). Ему будет предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".
В нем отмечается, что уже в этот четверг следствие направит в суд ходатайство об избрании Фомину меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Следствием установлено, что Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков", - говорится в пресс-релизе СК.
Согласно сообщению, Фомин, объявленный ранее в розыск по указанному уголовному делу, был доставлен в СК РФ.
Между тем, ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Фомин самостоятельно прибыл к следователю.
5 августа столичный главк Следственного комитета РФ сообщил об объявлении Фомина в розыск в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного после несогласованной акции оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля.
По данным следствия, "из открытых источников известно, что Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления". Мужчине заочно предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).
6 августа стало известно, что прокуратура Москвы запросила суд о лишении родительских прав двух участников акции 27 июля, которые передали своего годовалого младенца другому человеку.
"В ходе митинга 27 июля родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда", - говорилось в сообщении прокуратуры столицы.
Между тем, отец младенца Дмитрий Проказов рассказал, что Фомин является двоюродным братом матери ребенка, а не посторонним лицом.
Правозащитное сообщество сочло инициативу о лишении родителей прав на ребенка несоразмерной содеянному.
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Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
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