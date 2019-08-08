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08.08.19 11:36

Москвич Фомин задержан по делу о беспорядках 27 июля

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ
8 августа. Interfax-Russia.ru - Москвич Сергей Фомин задержан и ему предъявят обвинение в организации массовых беспорядков по "делу 27 июля", следствие планирует его арест, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"В настоящее время Фомин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (задержание по подозрению в преступлении). Ему будет предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В нем отмечается, что уже в этот четверг следствие направит в суд ходатайство об избрании Фомину меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Следствием установлено, что Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков", - говорится в пресс-релизе СК.

Согласно сообщению, Фомин, объявленный ранее в розыск по указанному уголовному делу, был доставлен в СК РФ.

Между тем, ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Фомин самостоятельно прибыл к следователю.

5 августа столичный главк Следственного комитета РФ сообщил об объявлении Фомина в розыск в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного после несогласованной акции оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля.

По данным следствия, "из открытых источников известно, что Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления". Мужчине заочно предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).

6 августа стало известно, что прокуратура Москвы запросила суд о лишении родительских прав двух участников акции 27 июля, которые передали своего годовалого младенца другому человеку.

"В ходе митинга 27 июля родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда", - говорилось в сообщении прокуратуры столицы.

Между тем, отец младенца Дмитрий Проказов рассказал, что Фомин является двоюродным братом матери ребенка, а не посторонним лицом.

Правозащитное сообщество сочло инициативу о лишении родителей прав на ребенка несоразмерной содеянному.

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