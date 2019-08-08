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08.08.19 11:42
Ряд сотрудников "Крестов" отстранен от работы в связи с нарушениями
"Часть сотрудников СИЗО уже отстранены от обязанностей. Наши проверяющие уже выявили нарушений "выше крыши". Начинаем передавать собранные материалы в следственные органы и прокуратуру", - сказал Максименко в четверг "Интерфаксу".
Он, в частности, отметил, что в учреждении не велись журналы перевода заключенных из одной камеры в другую, несудимых арестантов помещали в камеры к осужденным, выявлены факты отключения камер видеонаблюдения.
"Все это является грубейшим нарушением, в том числе законодательства", - сказал Максименко.
Накануне петербургский главк СКР сообщил о проведении доследственной проверки после публикаций в ряде СМИ об избиении в СИЗО-1 (новые "Кресты").
"В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В частности, в рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) со стороны администрации указанного учреждения", - говорится в сообщении на сайте главка.
Ранее в среду УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о проведении проверки в СИЗО "Кресты" в связи с возможным применением физической силы к подозреваемым и обвиняемым, которое сняли на видео и выложили в интернет.
Так, ФСИН России направила в Петербург сотрудников центрального аппарата ведомства для выяснения обстоятельств произошедшего. В случае подтверждения информации материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Также руководитель аппарата омбудсмена Ольга Штанникова сообщила "Интерфаксу", что уполномоченный по права человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов в четверг посетит СИЗО-1 Петербурга и Ленинградской области.
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