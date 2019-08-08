Ряд сотрудников "Крестов" отстранен от работы в связи с нарушениями

08.08.19 11:42

© РИА Новости. Владимир Акимов

8 августа. Interfax-Russia.ru - Ряд сотрудников следственного изолятора "Кресты" в Санкт-Петербурге отстранен от обязанностей в связи с многочисленными нарушениями, выявленными проверяющими из ФСИН, сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко.

"Часть сотрудников СИЗО уже отстранены от обязанностей. Наши проверяющие уже выявили нарушений "выше крыши". Начинаем передавать собранные материалы в следственные органы и прокуратуру", - сказал Максименко в четверг "Интерфаксу".

Он, в частности, отметил, что в учреждении не велись журналы перевода заключенных из одной камеры в другую, несудимых арестантов помещали в камеры к осужденным, выявлены факты отключения камер видеонаблюдения.

"Все это является грубейшим нарушением, в том числе законодательства", - сказал Максименко.

Накануне петербургский главк СКР сообщил о проведении доследственной проверки после публикаций в ряде СМИ об избиении в СИЗО-1 (новые "Кресты").

"В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В частности, в рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) со стороны администрации указанного учреждения", - говорится в сообщении на сайте главка.

Ранее в среду УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о проведении проверки в СИЗО "Кресты" в связи с возможным применением физической силы к подозреваемым и обвиняемым, которое сняли на видео и выложили в интернет.

Так, ФСИН России направила в Петербург сотрудников центрального аппарата ведомства для выяснения обстоятельств произошедшего. В случае подтверждения информации материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Также руководитель аппарата омбудсмена Ольга Штанникова сообщила "Интерфаксу", что уполномоченный по права человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов в четверг посетит СИЗО-1 Петербурга и Ленинградской области.