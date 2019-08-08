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08.08.19 11:52
Интерактивную карту мест богослужений в честь Курбан-байрама составили в Подмосковье
На карте указаны адреса религиозных и общественных учреждений, которые примут 11 августа верующих.
Как сообщалось, в Подмосковье организуют 47 площадок для проведения праздничных молитв по случаю Курбан-байрама.
Время начала молитв одинаково для всех площадок - 7:00.
Курбан-байрам - главный мусульманский праздник, установленный в память о том, как по велению Аллаха пророк Ибрагим должен был принести в жертву своего сына Исмаила в знак преданности Всевышнему. Однако Всевышний, испытав Ибрагима, остановил занесенную над сыном руку и послал Ибрагиму белого агнца, который и был принесен в жертву. С тех пор, отдавая дань духовному подвигу пророка Ибрагима, мусульмане совершают заклание жертвенного животного - барана, овцы, козы, быка, коровы или верблюда.
В 2019 году Курбан-байрам начнется 11 августа.
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