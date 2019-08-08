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08.08.19 12:05
Тульская область за три года привлекла более 400 млрд руб. инвестиций
"Необходимо сохранить доверие инвесторов, поддерживать благоприятный инвестиционный климат и в решении этих задач Корпорация развития находится на передовой", - приводит пресс-служба слова Дюмина.
Шестаков сообщил, что в настоящее время в регионе 43 потенциальных инвестора. В основном они работают в таких сферах, как машиностроение, нефтегазовое оборудование, пищевая и целлюлозно-бумажная промышленность, сельское хозяйство.
В регионе созданы две территории опережающего социально-экономического развития. В работе ТОСЭР "Алексин" находится 6 проектов на сумму 8,3 млрд рублей, что позволит создать 628 рабочих мест. ТОСЭР "Ефремов" за два года работы привлекла порядка 15 млрд рублей, создано 863 рабочих места. Был отмечен и моногород Белев, в котором появится 360 рабочих мест. Еще одно перспективное направление - развитие частных технопарков.
Кроме того, до 2025 года планируется расширить границы особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая", увеличить количество резидентов с 12 до 31.
Губернатор отметил, что важно максимально использовать инструменты стимулирования инвесторов - особую экономическую зону, территории опережающего развития.
Рекомендовано обратить внимание на отдаленные муниципальные образования, которые не имеют статуса моногородов и ТОСЭР, но располагают инфраструктурой для создания новых производств и рабочих мест.
"Необходимо вести эту работу совместно с правительством и муниципалитетами. Наша главная задача - увеличить поток инвестиций в регион. При этом необходимо вовлекать инвесторов в реализацию нацпроектов. Акцент стоит делать не только на привлечение инвестиций в высокотехнологичные, ориентированные на экспорт производства с высокой производительностью труда, но и на вовлечение в эту работу малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Дюмин.
Ранее сообщалось, что в соответствии с новой программой развития региона объем инвестиций в экономику Тульской области к 2022 году ожидается в объеме более 750 млрд рублей. Тульская область в течение последних трех лет входит в десятку лучших регионов по привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для работы инвесторов.
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