Власти Белгорода не согласовали пикет 10 августа в поддержку протестов в Москве

08.08.19 12:26

© РИА Новости. Илья Питалев

8 августа. Interfax-Russia.ru - Администрация Белгорода не согласовала проведение в городе пикета в поддержку протестных акций в Москве на указанных организаторами площадках.

Причиной отказа в согласовании акции 10 августа в заявленных сторонниками оппозиционера Алексея Навального местах является проведение в этот день публичных мероприятий "в поддержку действий сотрудников силовых ведомств России при пресечении незаконных действий участников несанкционированных публично-массовых мероприятий", говорится в ответе администрации Белгорода организаторам акции.

"Поскольку уведомление о проведении вышеназванных публичных мероприятий подано ранее вашего уведомления и его цель диаметрально противоположна цели, изложенной в вашем уведомлении, что свидетельствует об очевидной невозможности проведения вашего мероприятия в заявленных местах и в заявленное время в виду возможных конфликтов", - пишет мэрия.

В своем письме администрация города предложила перенести проведение пикетов в другие места, специально отведенные "для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений", и просит письменно информировать о принятии или непринятии этого предложения.

В свою очередь сторонники Навального заявили, что предложенные площадки находятся слишком далеко от центра города.

"Это не соответствует цели нашего мероприятия, поэтому мы решили провести одиночные пикеты, которые не требуют согласования, и предлагаем всем желающим принять в них участие", - говорится в сообщении на странице организаторов в социальной сети "ВКонтакте".

2 августа правительство Москвы согласовало две заявки на митинги 10 и 11 августа за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тыс. человек каждый.

Также пикеты в поддержку московских протестов согласованы в Краснодаре, Тюмени, Екатеринбурге.