Два человека погибли при взрыве реактивного двигателя на полигоне в Поморье

08.08.19 13:46

© РИА Новости. Ольга Халманова

8 августа. Interfax-Russia.ru - На полигоне в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя, сообщили в Минобороны России.

"На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия", - заявили в Минобороны РФ.

В результате ЧП погибли два человека, шесть получили ранения, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что радиационный фон в районе взрыва на полигоне в Архангельской области в норме

"Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме", - сообщили в Минобороны РФ.

Как пояснил "Интерфаксу" экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов, на полигоне не может быть повышенного радиоактивного фона, потому что "этой тематикой" там не занимались.

"Повышения радиационного фона быть не может, потому что на полигоне этой тематикой не занимаются", - сказал Попов.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что при пожаре на военном объекте вблизи населенного пункта Ненокса под Архангельском могли пострадать до 15 человек. По данным источника, один человек погиб. Он уточнил, что в районе воинской части слышны взрывы.

Власти Архангельской области позднее подтвердили информацию об инциденте в воинской части в поселке Ненокса. "Можем подтвердить, что инцидент произошел, борты санавиации готовы направиться в случае необходимости и оказать помощь", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе губернатора региона.

Больницы Архангельска готовы принять пострадавших. Собеседник агентства не уточнил информацию о количестве пострадавших.

В связи со взрывом на полигоне в Неноксе власти Архангельской области проводят заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС в четверг.

"Заседание уже идет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что заседание проходит под руководством заместителя губернатора Архангельской области Алексея Алсуфьева.

В свою очередь в отделении экстренной консультативной скорой медицинской помощи Архангельской областной клинической больницы "Интерфаксу" сообщили, что на место ЧП направлены две бригады медиков.

На территории Ненокского административного округа расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России.

ЧП в Неноксе стало вторым подобным инцидентом с начала этой недели. 5 августа возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинска был введен режим ЧС, который отменен в 6 августа.

В результате ЧП в Красноярском крае, по последним данным, один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек, четверо остаются в больнице.