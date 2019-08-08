Госзаказ по автотрассам в Крыму на 2020-24гг отдадут московскому "Центродорстрою"

08.08.19 12:41

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

8 августа. Interfax-Russia.ru - АО "Центродорстрой" (ЦДС, Москва), как ожидается, станет единственным подрядчиком строительства и капремонта всех дорог в Крыму на 5 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Решение (на уровне российского кабмина - ИФ) принято, (. . .) готовится доклад президенту о назначении компании "Центродорстрой" единственным исполнителем по всем работам", - сказал Аксенов в среду на выездном совещании правительства Крыма, трансляция которого велась на странице главы в Facebook.

Ранее, в июле, глава Крыма говорил журналистам, что обратился в правительство РФ с просьбой определить для республики единого подрядчика строительства и ремонта дорог, рекомендовал выбирать между АО "ВАД" (компания в частности, строит на полуострова федеральную трассу "Таврида") и "Центродорстроем".

"С 1 января (2020 года - ИФ) ни торгов, ни конкурсных процедур не надо будет. В рамках финансирования сразу проект выполняют, сразу работы. Будет госзадание на все 5 лет. До 2024 года будет определен единственный исполнитель по работам, дальше он будет местный субподряд смотреть, но отвечать централизованно (за стройку - ИФ) будет большая компания", - отметил Аксенов в среду.

"Будет проще, с дорогами быстрее пойдет процесс. (. . .) Сегодня половина из них (торгов - ИФ) "сносится" ФАС, мы попадаем потом в капкан: по времени не успеваем выйти", - сказал глава республики.

АО "Центродорстрой", по данным сайта компании, является крупным подрядчиком в России. Среди работ ЦДС - строительство и реконструкция аэропортов Московского авиаузла и Санкт-Петербурга, 2,5 тыс. км дорог высших технических категорий, в том числе федеральных трасс М-4 "Дон", М-2 "Крым", МКАД.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Служба автомобильных дорог Крыма заключила контракт с ЦДС на 8,08 млрд рублей на строительство и реконструкцию четырехполосной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный (поселок на западе полуострова) протяженностью 24,5 км. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2020 года, источником их финансирования являются субсидии из федерального бюджета.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании за 2018 год составила 11,3 млрд рублей, чистая прибыль - 195,8 млн рублей.

Согласно списку аффилированных лиц на конец июня, 22,8% акций в уставном капитале АО "Центродорстрой" владеет генеральный директор компании Петр Ольховский, остальные владельцы не раскрываются.