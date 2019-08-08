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08.08.19 12:46
Ближайший понедельник объявлен в Крыму выходным в связи с Курбан-байрамом
"Согласно указу главы республики Крым Сергея Аксенова, праздник Курбан-байрам является официальным выходным днем для всех крымчан", - напоминает госкомитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан региона в среду.
Как известно, в тюркской традиции праздник жертвоприношения называется Курбан-байрам, в арабском прочтении - Ид аль-Адха.
Согласно республиканскому закону, ежегодно в Крыму с 2014 года объявляются выходными два мусульманских (Ураза-байрам и Курбан-байрам) и два православных праздника (Пасха и Троица).
"Объявить нерабочими праздничными днями: 29 апреля 2019 года - в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения; 4 июня 2019 года - в связи с празднованием Ураза-байрама; 17 июня 2019 года - в связи с празднованием Дня Святой Троицы; 12 августа 2019 года - в связи с празднованием Курбан-байрама", - говорилось в указе Аксенова, опубликованном в марте текущего года.
Курбан-байрам знаменует окончание хаджа и отмечается через 70 дней после Ураза-байрама, в память о жертвоприношении пророка Ибрагима, и длится три дня. В 2019 году он приходится на 11-13 августа.
В день, предшествующий празднику, паломники, совершающие хадж к святым для мусульман местам Мекки и Медины, стоят на горе Арафат, при этом всем им предписан пост.
В Курбан-байрам мусульманам следует совершить полное омовение, надеть чистую праздничную одежду. В мечети совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь. После службы приносится жертвенное животное, которым может быть баран, верблюд или корова.
В республике Крым проживает более 1,9 млн человек, из них порядка 300 тысяч - мусульмане.
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