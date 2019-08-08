Ближайший понедельник объявлен в Крыму выходным в связи с Курбан-байрамом

08.08.19 12:46

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

8 августа. Interfax-Russia.ru - Дополнительный выходной получат жители Крыма 12 августа, когда мусульмане всего мира будут продолжать отмечать главный исламский праздник - праздник жертвоприношения.

"Согласно указу главы республики Крым Сергея Аксенова, праздник Курбан-байрам является официальным выходным днем для всех крымчан", - напоминает госкомитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан региона в среду.

Как известно, в тюркской традиции праздник жертвоприношения называется Курбан-байрам, в арабском прочтении - Ид аль-Адха.

Согласно республиканскому закону, ежегодно в Крыму с 2014 года объявляются выходными два мусульманских (Ураза-байрам и Курбан-байрам) и два православных праздника (Пасха и Троица).

"Объявить нерабочими праздничными днями: 29 апреля 2019 года - в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения; 4 июня 2019 года - в связи с празднованием Ураза-байрама; 17 июня 2019 года - в связи с празднованием Дня Святой Троицы; 12 августа 2019 года - в связи с празднованием Курбан-байрама", - говорилось в указе Аксенова, опубликованном в марте текущего года.

Курбан-байрам знаменует окончание хаджа и отмечается через 70 дней после Ураза-байрама, в память о жертвоприношении пророка Ибрагима, и длится три дня. В 2019 году он приходится на 11-13 августа.

В день, предшествующий празднику, паломники, совершающие хадж к святым для мусульман местам Мекки и Медины, стоят на горе Арафат, при этом всем им предписан пост.

В Курбан-байрам мусульманам следует совершить полное омовение, надеть чистую праздничную одежду. В мечети совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь. После службы приносится жертвенное животное, которым может быть баран, верблюд или корова.

В республике Крым проживает более 1,9 млн человек, из них порядка 300 тысяч - мусульмане.