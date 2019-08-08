Судно Мурманского пароходства "Иван Лопатин" продано в Литве за 5 млн евро

08.08.19 12:55

Фото с сайта fleetphoto.ru, автор Kurh

8 августа. Interfax-Russia.ru - В Литве завершен аукцион по продаже сухогруза "Иван Лопатин", принадлежавшего ПАО "Мурманское морское пароходство" (MOEX: MUSH) (ММП), следует из данных литовской системы электронных торгов.

Максимальное предложение составило 5 млн 51 тыс. евро, что вдвое превысило начальную цену лота. Сведения о количестве участников аукциона и участнике, сделавшем максимальную ставку, не раскрываются.

Вместе с тем, экипаж "Ивана Лопатина" обратился в Международную федерацию транспортников (МФТ) за помощью, сообщает Российский профсоюз моряков (РПСМ). Шестеро моряков не получают зарплату с 1 мая текущего года, долг составляет 580 тыс. рублей.

В сообщении РПСМ со ссылкой на начальника управления трудовыми ресурсами ММП Светлану Шевелеву говорится, что по требованию налоговых органов на счета пароходства наложены ограничения, сотрудники получают выплаты по решению комиссии по трудовым спорам. "Все документы по заработной плате за май, июнь 2019 года переданы в банк, при поступлении денег на счет будет произведено перечисление работникам. Срок выплаты заработной платы за июль - 14 августа 2019 года", - сказала Шевелева.

Экипаж "Ивана Лопатина" будет репатриирован после прибытия на судно нового экипажа. При этом Шевелева данными о новом владельце судна не располагает.

Как сообщалось, в июле 2019 года сухогруз ММП "Иван Лопатин" был принудительно выставлен на торги в Литве судебными приставами. Стартовая цена составляла 2,4 млн евро.

По данным системы Marine Traffic, судно "Иван Лопатин" пришвартовано в порту литовской Клайпеды с октября 2017 года.

Ранее координатор Международной федерации транспортников в России Сергей Фишов сообщал "Интерфаксу", что экипаж "Ивана Лопатина" сталкивается с различными проблемами в Клайпеде. В частности, экипаж жаловался, что их не репатриируют по окончании контракта.

Как сообщалось на сайте Клайпедской ассоциации российских граждан в июле 2018 года, экипаж "Ивана Лопатина" после прибытия судна на ремонт в литовский порт жаловался на невыплату зарплаты, задержку смены экипажа и проблемы с электроснабжением судна. В результате моряки обращались за помощью в МФТ и профсоюзные организации.

По данным из открытых источников, в мае 2017 года ММП приобрело сухогруз "Иван Лопатин" 2010 года постройки для перевозки навалочных и генеральных грузов. Длина сухогруза - 179,5 м, ширина - 27,7 м, дедвейт - более 33 тыс. тонн. Судно было названо в честь бывшего начальника морской инспекции, замначальника Мурманского морского пароходства.

ММП в настоящее время испытывает трудности с финансированием. В 2018 году прошли задержания и аресты нескольких судов пароходства в портах разных стран. Были проблемы с задолженностью по заработной плате. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" руководитель следственного управления СКР по Мурманской области Андрей Ефремов в июле, сумма задолженности достигла 50 млн рублей перед сотней сотрудников.

Как сообщалось, Арбитражный суд Мурманской области рассматривает дело о банкротстве ММП, в числе заявителей насчитывается 17 юридических лиц.

Сообщалось также, что в январе и марте текущего года теплоходы ММП "Поморье" и "Кузьма Минин" были проданы на аукционах в США и Великобритании. Российский профсоюз моряков сообщал, что средства от сделки по судну "Кузьма Минин" будут использованы для погашения долгов пароходства. Кроме того, 15 февраля ММП продало за 150 млн рублей танкер "Варзуга". В декабре прошлого года руководство ММП приняло решение о прекращении деятельности базы отдыха "Арктика", в марте этого года - обособленного подразделения ММП в Архангельске "БЭРНК".

ММП обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. В 2018 году ММП получило 1,077 млрд чистого убытка по РСБУ против 90,67 млн рублей прибыли годом ранее. Кредиторская задолженность ММП снизилась с 2,328 млрд рублей на 31 декабря 2017 года до 2,015 млрд рублей на 31 декабря 2018 года, дебиторская - почти не изменилась, составив 955,47 млн рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 57,66% акций ММП принадлежит ООО "Арктические технологии" (Москва), 29,99% - Николаю Куликову, 0,91% - АО "Трест "Мурманскморстрой" (Мурманск), 0,0025% - экс-гендиректору ММП Александру Брынцеву. При этом Куликов является единственным владельцем ООО "Арктические технологии".