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08.08.19 13:08

В ДТП под Новороссийском пострадали отдыхающие со всей России

© РИА Новости. Виталий Тимкив
8 августа. Interfax-Russia.ru - Пострадавшие в дорожной аварии с автобусом под Новороссийском являются жителями многих регионов и городов России, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации Новороссийска в четверг.

"В списках пострадавших более 40 человек - практически из всех регионов России. Все они отдыхали в Анапе и накануне ездили на экскурсию к водопадам реки Пшада", - сказал сотрудник администрации.

Он уточнил, что попавшие в больницу люди приехали в Анапу, в частности, из Подмосковья, Удмуртии, Татарстана, Бурятии, Челябинской, Саратовской, Амурской областей, Красноярского края, Нижнего Новгорода, Курска.

"Гости накануне записались на экскурсию к водопадам в одном из уличных пунктов продаж. ДТП произошло уже на обратном пути", - отметил собеседник агентства.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии, среди пострадавших есть жители республики - это две женщины и два ребенка. Они были доставлены в 1-ю городскую больницу Новороссийска.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что состояние всех четверых пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Власти Челябинской области со своей стороны пообещали помочь семьям южноуральцев, чьи родственники пострадали или погибли в дорожной аварии под Новороссийском, сообщил глава региона Алексей Текслер.

"Всем семьям будет оказана материальная помощь. ГУ МЧС России по Челябинской области окажет психологическую помощь семьям погибших и пострадавших. Также правительством Челябинской области будет оказана необходимая помощь в транспортировке тел погибших", - приводит слова Текслера его пресс-служба.

Накануне вечером около 22:20 мск на 16 км автодороги "Новороссийск - Керчь" произошло столкновение автомобиля "Volkswagen Touareg" и экскурсионного автобуса "Hyundai", после чего обе машины упали с обрыва.

Жертвами ДТП стали три человека: женщина и двое детей, которые находились в автомобиле "Volkswagen".

По последним данным, в больнице находятся 44 пострадавших, из них пятеро - в тяжелом состоянии.

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