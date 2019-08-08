Волгоградский губернатор рассказал Путину о планах по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы

08.08.19 13:28

© РИА Новости. Алексей Дружинин

8 августа. Interfax-Russia.ru - Проект по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы запущен, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хотел бы Вам доложить, что мы начали реализацию уникального масштабного проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы и наполнению ее водой. Первый этап, который полностью включает проектирование, уже начат, и мы его реализуем", - сказал Бочаров.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Губернатор отметил, что проект направлен на экологическую безопасность и создание благоприятных условий для жизни. "Он касается не только Волгоградской области, он касается и относится ко всему югу России, в том числе до Астрахани, и выходит в Каспийское море", - рассказал Бочаров.

По его словам, реализация проекта позволит провести серьезное оздоровление и наполнение в Волго-Ахтубинской пойме, а также создать более благоприятные условия для засушливых территорий.

"Это нам даст дополнительную возможность развития агропромышленного комплекса. Мы планируем увеличить где-то в два раза тот объем, который мы сегодня вырабатываем по овощам, это будет уже два миллиона тонн. Это за собой потянет, естественно, и переработку, и хранение. Владимир Владимирович, здесь я буду просить Вашей дополнительной поддержки", - сказал губернатор.