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08.08.19 13:54
Кузбасские шахты "Заречная" и "Алексиевская" прекратили сокращать работников
"Согласно принятой антикризисной программе на шахтах с 5 августа прекращены сокращения. Достигнута оптимальная численность работающих - чуть более 4 тыс. человек (годом ранее составляла около 5 тыс. человек)", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что "эта численность коллективов позволяет выполнить намеченный план по добыче угля двумя шахтами в августе в объеме 500 тыс. тонн". При этом с сентября планируется добывать на двух предприятиях 550 тыс. тонн угля в месяц.
Как сообщалось, 6 августа губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе пресс-конференции заявил, что две угольные компании региона начали сокращать работников. Речь шла, в том числе, о шахте "Заречная".
"Там (в УК "Полысаевская" - ИФ) непростая ситуация. Эта компания добывает только энергетические угли. Они ("Полысаевская" - ИФ) пытаясь вытащить шахту ("Заречная" - ИФ) из банкротства, попали в кризис энергетических углей (падение цен на уголь энергетических марок на мировых рынках - ИФ)", - сказал губернатор.
В опубликованном в четверг сообщении шахт говорится, что с 12 августа на шахтах "Заречная" и "Алексиевская" начинается процесс погашения задолженности по заработной плате перед работниками предприятий.
"Несмотря на сложившуюся сложную экономическую обстановку в угольной отрасли, шахты "Заречная" (включая шахтоучасток "Октябрьский") и "Алексиевская" сегодня работают в штатном режиме. Работа продолжается тремя забоями (по одному на "Заречной", "Октябрьском" и "Алексиевской")", - говорится в сообщении.
Кроме того, с ОАО "РЖД" согласован план перевозки угля потребителям на август в объёме 450 тыс. тонн, в то время как в июле было отгружено 240 тыс. тонн угля, в июне - 226 тыс. тонн.
"Перечисленные антикризисные мероприятия позволяют говорить о начале процесса стабилизации финансового состояния шахт", - говорится в сообщении.
Ранее в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области "Интерфаксу" сообщили, что по данным на 2 августа в вынужденном простое "по заявлению в связи с задержкой оплаты труда в АО "Шахта "Заречная" числится 103 человека, им начисляют среднюю заработную плату", при этом с начала июля с шахты уволились 78 сотрудников.
"На шахтоучастке "Октябрьский" (входит в шахту "Заречная" - ИФ) в вынужденном простое по заявлению в связи с задержкой оплаты труда - 139 человек, с начала июля ушли 179. В АО "Шахта "Алексиевская" 71 человек находится в вынужденном простое по заявлению в связи с задержкой оплаты труда. С начала июля уволились 57 человек", - сообщили в департаменте.
Шахты "Заречная" и "Алексиевская" находятся в конкурсном производстве с конца 2017 года, но продолжают угледобычу. Весной 2019 года "Полысаевская" сообщала о планах увеличить добычу в 1,5 раза - до 7,8 млн тонн. В том числе на шахте "Заречная" в этом году планировалось добыть порядка 5 млн тонн угля (в 2018 году - 3 млн тонн).
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