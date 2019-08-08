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08.08.19 14:06
Регионы получат 39 млрд руб. на ремонт региональных и муниципальных автодорог
"Утвердим распределение межбюджетных трансфертов на этот год между 74 регионами. Общую сумму свыше 39 млрд рублей направим на крупные инфраструктурные проекты в субъектах Федерации. Также за счет этих средств в нормальное состояние должны быть приведены региональные, муниципальные и местные автомобильные дороги ", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг.
Региональные власти на эти деньги также должны будут привести в порядок инженерные сооружения, транспортные инфраструктуры, добавил премьер.
Еще 600 млн рублей правительство выделяет Забайкальскому краю "для обеспеченности сбалансированности бюджета".
"Это социальные выплаты, обеспеченные льготниками лекарствами - там нужно эту тему до конца довести, потому что на самом деле потребуются и другие решения, в том числе по Забайкальскому краю. Это мы обсуждали на совещании, которое я там провел и подписал тоже протокол по этому поводу", - добавил глава кабмина.
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