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08.08.19 14:14

Согласованные акции "За честные выборы" пройдут 10 августа в городах Сибири

© РИА Новости. Игорь Руссак
8 августа. Interfax-Russia.ru - Акции оппозиции состоятся в субботу, 10 августа в ряде городов Сибирского федерального округа.

В Новосибирске пикет пройдет в сквере у фонтана на улице Орджоникидзе, в центре города.

"Пикет муниципалитетом согласован. Какое предложили нам место, такое и согласовали. (...) Заявлено 50 человек, но мы по откликам видим, что будет, вероятно, больше, потому что люди считают очень важным выйти. Мы-то рассчитывали, что это будет узкая акция сторонников, но видим большой отклик. И сегодняшние события - все эти обыски, аресты - они существенно повышают численность", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске, зарегистрированный кандидат на выборы мэра Новосибирска Сергей Бойко.

Кроме того, согласованный пикет сторонников Навального "За честные выборы" пройдет в Омске на территории гайд-парка в Октябрьском округе, сообщают организаторы мероприятия в официальной группе в соцсети.

Изначально администрации города было подано уведомление о желании провести пикет с 50 участниками в центре города возле памятника Ленину на Ленинской горке, однако мэрия предложила перенести локацию.

"Мероприятие 10 августа согласовано. Администрация направила нам ответ, в котором предложила перенести пикет в гайд-парк около трамвайной остановки "Ул. Лизы Чайкиной". Мы приняли решение согласиться на предложенное место", - говорится в сообщении организаторов.

При этом активисты отметили, что предложенная альтернатива несоизмерима с площадкой в центре.

Согласованный массовый пикет сторонников Навального в Иркутске 10 августа состоится на площади Труда возле цирка.

"Изначально мы направляли в администрацию Иркутска заявку на проведение пикета в сквере им. Кирова, однако нам предложили изменить площадку. По информации мэрии, в сквере в это время будет проходить другое мероприятие. (...) Будем требовать честных выборов и свободу всем незаконно арестованным за участие в московских митингах", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в штабе Навального в Иркутске.

По словам собеседника агентства, в заявке указано 30 участников пикета, однако ожидается больше людей.

Кемеровский штаб Навального подал заявку в мэрию на проведение "массового пикета", место и время которого пока не уточняется. Официального отказа или согласования в проведении от властей не поступало.

Ранее сторонники независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму подали несколько заявок в мэрию Москвы на проведение акций 10 и 11 августа в их поддержку. С заявками на проведение подобных акций к властям обратились и координаторы штабов Навального в ряде регионов России, в том числе в Краснодаре, Тюмени, Екатеринбурге и других городах.

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