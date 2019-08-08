Птица попала в двигатель самолета при посадке в аэропорту "Бегишево"

08.08.19 14:20

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

8 августа. Interfax-Russia.ru - Следовавший из московского "Шереметьево" рейс "Аэрофлота" N1254 столкнулся с птицей при посадке в аэропорту "Бегишево" (Татарстан) в четверг, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

"Предварительно установлено, что птица попала через внешний контур двигателя в турбину. В камеру сгорания птица не попала. При осмотре двигателя повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.

Борт со 140 пассажирами приземлился в 8:35 в штатном режиме. Несмотря на штатную посадку, командир судна решил выполнять следующий рейс по обратному маршруту только после технического осмотра лайнера специалистами авиакомпании.

"В связи с этим выполнение рейса по маршруту "Бегишево - Москва Шереметьево", запланированного на 9:55, задерживается до 17:50", - говорится в пресс-релизе.

На обратный рейс в Москву N1255 зарегистрированы 156 пассажиров, в том числе 10 детей в возрасте до 14 лет. Транспортная прокуратура контролирует ситуацию с предоставлением пассажирам задержанного рейса комплекса бесплатных услуг.

Аэропорт "Бегишево" расположен в закамской зоне Татарстана между Набережными Челнами и Нижнекамском.