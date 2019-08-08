|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.08.19 14:20
Птица попала в двигатель самолета при посадке в аэропорту "Бегишево"
"Предварительно установлено, что птица попала через внешний контур двигателя в турбину. В камеру сгорания птица не попала. При осмотре двигателя повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.
Борт со 140 пассажирами приземлился в 8:35 в штатном режиме. Несмотря на штатную посадку, командир судна решил выполнять следующий рейс по обратному маршруту только после технического осмотра лайнера специалистами авиакомпании.
"В связи с этим выполнение рейса по маршруту "Бегишево - Москва Шереметьево", запланированного на 9:55, задерживается до 17:50", - говорится в пресс-релизе.
На обратный рейс в Москву N1255 зарегистрированы 156 пассажиров, в том числе 10 детей в возрасте до 14 лет. Транспортная прокуратура контролирует ситуацию с предоставлением пассажирам задержанного рейса комплекса бесплатных услуг.
Аэропорт "Бегишево" расположен в закамской зоне Татарстана между Набережными Челнами и Нижнекамском.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket