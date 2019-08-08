РНКБ может стать резервным процессинговым центром для работы банков РФ под санкциями

08.08.19 14:55

© РИА Новости. Владимир Астапкович

8 августа. Interfax-Russia.ru - Центробанк РФ обсуждает с участниками финансового рынка создание общего для отрасли резервного процессингового центра, необходимого для бесперебойной работы отечественных банков и платежных систем в экстренных ситуациях, например, при введении новых санкций, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на собственные источники.

"На базе одной из кредитных организаций, попавших под санкции, планируется создать общий для участников отрасли резервный процессинговый центр (обрабатывает операции по картам, онлайн-платежи, переводы и так далее). Такая дискуссия ведется с ЦБ", - сообщили в беседе с изданием четыре источника на финансовом рынке.

Резервный центр требуется, чтобы не допустить остановки платежей в ситуациях, когда, например, основной провайдер услуги по тем или иным причинам отключит банк от своих сервисов, уточняется в статье.

Как стало известно газете, в качестве основного варианта для создания резервного процессингового центра рассматривается Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) в Крыму, который уже попал под международные ограничения. Там изданию сообщили, что технически способны взять на себя эту функцию, хотя официальное предложение от ЦБ им пока не поступало.

В свою очередь председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что отрасль действительно нуждается в таком "запасном аэродроме". Опрошенные газетой эксперты его точку зрения поддержали, уточнив, что это соответствует международным практикам, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что второй пакет санкций против РФ в рамках дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, введенный США на прошлой неделе, вступит в силу 26 августа, о чем заявляло OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение министерства финансов США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Первые санкции в отношении России за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) были введены год назад.

Для второго этапа санкций по закону CBW Act нужно было выбрать минимум три меры из шести, перечисленные в законе. США остановились на следующих мерах: Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; США ужесточат лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий; запретят американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.