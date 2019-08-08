Минсельхоз: ситуация на рынке хлеба РФ без резких ценовых колебаний

08.08.19 15:02

© РИА Новости. Андрей Иглов

8 августа. Interfax-Russia.ru - В Минсельхозе считают стабильной ситуацию на рынке хлеба РФ.

"В целом текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний", - говорится в пресс-релизе ведомства. В четверг некоторые СМИ сообщили, что в РФ резко повысились цены на хлеб.

"Минсельхоз на постоянной основе отслеживает ценовую ситуацию на ключевых продовольственных рынках. В настоящий момент по отдельным позициям рост цен производителей на хлеб по отношению к прошлому году находится на уровне ниже инфляции, по отдельным - несколько превышает его. Повышение розничных цен на хлеб с начала года также примерно соответствует уровню инфляции", - сообщает Минсельхоз.

Сославшись на полученные из регионов данные, Минсельхоз сообщил, что по состоянию на 1 августа цена производителей хлеба из ржано-пшеничной муки составила 40,19 рубля за 1 кг (рост на 4% по сравнению с аналогичной датой 2018 года, на 4,5% с начала года), из пшеничной муки - 46,43 рубля (рост на 8,5% и +6,1% соответственно). Цены указаны с НДС.

По данным Росстата на 29 июля 2019 года, средняя потребительская стоимость хлеба из пшеничной муки составила 50,22 рубля за 1 кг (рост на 4,2% с начала года), из ржано-пшеничной муки - 50,81 рубля (рост на 5,2%).

Минсельхоз также сообщил, что в этом году урожай зерна прогнозируется на уровне 118 млн тонн, из них 75 млн тонн пшеницы. "Получение такого урожая позволит полностью обеспечить внутренние потребности (предприятия мукомольной, хлебопекарной и комбикормовой промышленности) и сформировать достаточные переходящие запасы для сохранения стабильной ценовой ситуации", - подчеркивается в сообщении.