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08.08.19 15:06
Госдолг Удмуртии в I полугодии сократился на 450 млн рублей
"Государственный долг республики на 1 июля 2019 года составил 46 млрд 564 млн рублей - относительно начала года сократился на 450 млн рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на замминистра финансов Удмуртии Веру Сухих.
Таким образом, госдолг республики за полгода снизился на 1%.
В материалах Минфина Удмуртии сообщается, что 55% из этой суммы, или 25,464 млрд рублей, составляют кредиты из федерального бюджета; 28% (12,900 млрд рублей) - займы в кредитных организациях;, еще 17% - государственные ценные бумаги на общую сумму 8,200 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что власти Удмуртии в 2019 году планируют снизить госдолг на 1 млрд рублей - до 46 млрд рублей.
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