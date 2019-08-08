Госдолг Удмуртии в I полугодии сократился на 450 млн рублей

08.08.19 15:06

© РИА Новости. Михаил Мордасов

8 августа. Interfax-Russia.ru - Государственный долг Удмуртии по итогам первого полугодия 2019 года составил 46,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в четверг.

"Государственный долг республики на 1 июля 2019 года составил 46 млрд 564 млн рублей - относительно начала года сократился на 450 млн рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на замминистра финансов Удмуртии Веру Сухих.

Таким образом, госдолг республики за полгода снизился на 1%.

В материалах Минфина Удмуртии сообщается, что 55% из этой суммы, или 25,464 млрд рублей, составляют кредиты из федерального бюджета; 28% (12,900 млрд рублей) - займы в кредитных организациях;, еще 17% - государственные ценные бумаги на общую сумму 8,200 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии в 2019 году планируют снизить госдолг на 1 млрд рублей - до 46 млрд рублей.