Столичные метростроевцы завершили проходку сразу двух тоннелей БКЛ

08.08.19 15:14

© РИА Новости. Илья Питалев

8 августа. Interfax-Russia.ru - Строители завершили проходку одновременно двух тоннелей на Большой кольцевой линии Московского метро - между станциями "Карамышевская" и "Улица Народного ополчения", а также станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект", сообщил в четверг журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня одновременно заканчиваем проходку двумя щитами на "Мичуринском проспекте" и "Улице Народного ополчения". Казалось бы, событие небольшое, но на самом деле редкое для метрополитена в силу того, что два щита одновременно, это произошло впервые в современной истории московского метростроения", - сказал Собянин во время осмотра строящейся станции "Улица Народного ополчения".

Он отметил, что городские власти уделяют большое внимание строительству Большой кольцевой линии, в том числе потому, что она улучшает транспортную ситуацию в городе, создавая связки между разными районами столицы. "Самое главное - она в целом изменяет пассажиропотоки метрополитена, делает их более распределенными, снимает нагрузку с головных участков метро по всей Москве", - добавил градоначальник.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, на сегодняшний день идут работы по сооружению всех участков БКЛ. Проходку тоннелей ведут 14 тоннелепроходческих комплексов, уже пройдено более 60% тоннелей.

Строительство западного участка БКЛ метро от станции "Хорошевская" до станции "Можайская" началось в 2018 году. Он также будет включать в себя станции "Улица Нарoдного Ополчения", "Карамышевская" и "Мневники". Строительство участка "Хорошевская" - "Карамышевская" планируют завершить в 2020 году, "Карамышевская" - "Мoжайская" - в 2021 году.

Проходку правого перегонного тоннеля длиной 1 838 м между станциями "Карамышевская" и "Улица Народного ополчения" выполнил тоннелепроходческий комплекс "Светлана" диаметром 6 м, ранее была завершена проходка левого перегонного тоннеля между этими станциями.

Перегонный тоннель между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" строится в составе юго-западного участка БКЛ "Аминьевское шоссе - Проспект Вернадского" общей протяженностью 4,6 км. Работы по проходке правого перегонного тоннеля там вел тоннелепроходческий комплекс "Евгения" диаметром 6 м. Прокладка левого перегонного тоннеля между этими станциями выполнена на 93%, окончание проходки намечено на 17 августа 2019 года. Завершить же строительство участка планируется в 2021 году.