Минпромторг анонсировал запуск производства в РФ нового электромобиля в 2020г

08.08.19 15:26

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

8 августа. Interfax-Russia.ru - Запуск производства электромобиля в РФ совместно с глубоко локализованными иностранными автопроизводителями может начаться в 2020 году, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.

"Думаю, что в ближайшее время, в следующем году, мы совместно с крупнейшими международными автопроизводителями, которые сегодня являются по праву российскими, потому что имеют активы в РФ, обязательства перед правительством РФ по глубокой локализации технологий, анонсируем выпуск очередного электромобиля", - сказал Морозов на пленарной сессии VII Международного евразийского форума "Такси" (МЕФТ).

Он напомнил также, что "в ближайшее время впервые будет осуществлен запуск производства российского автомобиля Zetta полностью российской разработки".

Zetta - проект компактного трехдверного электромобиля стоимостью 450 тыс. рублей в базовой комплектации - с передним приводом. Zetta должна пройти сертификацию осенью 2019 года, старт производства запланирован на декабрь, сообщал "Интерфаксу" ранее генеральный директор "Зетта" Денис Щуровский.

По его словам, в создание Zetta уже вложено 450 млн рублей, общая стоимость проекта предварительно оценивается в 550 млн рублей.

В планах компании - выйти на продажи в объеме 10-15 тыс. электромобилей в год. "Пессимистичный прогноз - 10 тыс. машин в год. С учетом роста (интереса - ИФ) к "зеленой" энергии мы можем к 2023 году выйти на 15 тыс. машин в год", - сказал Щуровский.

ООО "Зетта" зарегистрировано в сентябре 2016 года, стало резидентом ТОР "Тольятти" в 2017 году.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Щуровский владеет 42,1% в уставном капитале предприятия, тольяттинский предприниматель Вальдемар Вагнер - 40,4% в УК, остальными 17,5% в УК владеет само ООО.