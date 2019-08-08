Уголовное дело возбуждено в Крыму после избиения туриста за неоплаченное фото с животными

08.08.19 15:29

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

8 августа. Interfax-Russia.ru - Полицейские завершили проверку по факту избиения туриста в Судаке на юге Крыма за отказ оплатить фотографии с животными и решили возбудить уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба МВД по республике.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."а" ч.1 ст.213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство)", - уточняется в сообщении.

Как напомнили в полиции, инцидент произошел у стен Генуэзской крепости Судака в конце июля. Видеозапись с избиением была опубликована в социальных сетях и вызвала резонанс. Полицейские нашли предполагаемых участников конфликта и провели у них обыски.

"У данных граждан было изъято порядка 3,2 млн рублей, предположительно, добытых противоправным путем, а также фото и мобильная техника", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, у одного из граждан изъята занесенная в Красную книгу Крыма птица - Курганник Канюк.

Использование животных для фотографирования распространено в курортных городах Крыма, особенно - на набережных Ялты, Алушты и Судака. Регулярно проходят рейды с наложением штрафов и изъятием животных, власти республики запустили социальную рекламу о негуманности такого бизнеса.

Как сообщалось, власти Крыма нашли организатора бизнеса с эксплуатацией животных для фото - его координирует житель Ялты. Глава республики Сергей Аксенов попросил правоохранительные органы проверить эту информацию.