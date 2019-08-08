В Северодвинске получили предупреждения о кратковременном повышении радиационного фона

08.08.19 15:33

© РИА Новости. Виталий Залесский

8 августа. Interfax-Russia.ru - Работникам учреждений Северодвинска в четверг были автоматически разосланы рекомендации не покидать помещения в связи с кратковременным повышением радиационного фона в результате взрыва на военном полигоне в районе населенного пункта Ненокса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации.

"Существует определенный порядок. Когда срабатывают датчики радиологического наблюдения, автоматически рассылается телефонограмма в учреждения города. В ней, в частности, приводятся рекомендации: закрыть окна, форточки, по возможности не покидать помещения. Это делается всегда еще до анализа данных", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о взрыве и пожаре на военном полигоне в Архангельской области в районе населенного пункта Ненокса. По данным Минобороны РФ, инцидент привел к гибели двух человек и ранению шестерых.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона в городе после взрыва на полигоне. Позже фон нормализовался. Также в администрации добавили, что увеличения числа обращений в "скорую помощь" нет.

На территории Ненокского административного округа расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России.

Ненокса - село в 40 км от Северодвинска. Относится к Ненокскому административному округу муниципального образования "Северодвинск". По данным за 2010 год, в Неноксе проживали 468 человек.