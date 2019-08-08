Рошаль надеется, что ингушской девочке смогут установить протез

08.08.19 15:47

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

8 августа. Interfax-Russia.ru - Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассчитывают, что после проведенного хирургического лечения травмированной девочке из Ингушетии удастся поставить протез.

"Необходимо время, чтобы дальше наблюдать процесс. Это где-то полторы-две недели. Потом будет очень много вопросов с тем, чтобы ей сделать нормальный протез, чтобы она была полноценной девочкой... Я думаю, со временем обязательно будет протез", - цитирует Рошаля пресс-служба НИИ в четверг.

Как сообщалось, в среду девочке было ампутировано предплечье правой руки.

4 июля в детскую клиническую больницу Ингушетии привезли семилетнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной рук. Ребенка перевезли на лечение в Москву.

По подозрению в совершении преступления была арестована ее родственница Ганиева. Она приходится ребенку тетей по линии отца. Девочку передали в эту семью без оформления документов об опеке.

Следствие выяснило, что с ноября 2018 по 3 июля 2019 года Ганиева систематически била ребенка ремнем и отрезком шланга по голове и телу. Женщине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью девочки.