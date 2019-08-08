Защита замглавы ФСИН Коршунова намерена дойти до ЕСПЧ, чтобы доказать его невиновность

08.08.19 15:58

© РИА Новости. Виталий Белоусов

8 августа. Interfax-Russia.ru - Адвокаты бывшего замглавы ФСИН России Олега Коршунова намерены добиваться его оправдания во всех возможных судебных инстанциях.

"Мы будем биться до конца и в апелляционной инстанции и, если не получится, то и в кассационной инстанции Верховного суда России, и в ЕСПЧ", - заявил в четверг на пресс-конференции в "Интерфаксе" адвокат Коршунова Сергей Старовойтов.

Он уточнил, что окончательное решение по обращению в международные инстанции будет принято после обсуждения с Коршуновым.

По словам защитника, в уголовных делах "нет ни единого объективного доказательства вины Коршунова, а все обвинения построены на сфабрикованных показаниях свидетелей".

Гагаринский суд Москвы в минувший понедельник признал бывшего замглавы ФСИН России Олега Коршунова виновным в хищении более 263 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным. Ему было назначено наказание в виде 7 лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.

Коршунов не признал вину. Защита уже обжаловала приговор суда.

После оглашения приговора Коршунов заявил, что 97% обуви уже сношено в колониях, а уголовное дело против него "просто сфабриковано, потому что считать, что что-то украли, смешно".