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08.08.19 15:58
Защита замглавы ФСИН Коршунова намерена дойти до ЕСПЧ, чтобы доказать его невиновность
"Мы будем биться до конца и в апелляционной инстанции и, если не получится, то и в кассационной инстанции Верховного суда России, и в ЕСПЧ", - заявил в четверг на пресс-конференции в "Интерфаксе" адвокат Коршунова Сергей Старовойтов.
Он уточнил, что окончательное решение по обращению в международные инстанции будет принято после обсуждения с Коршуновым.
По словам защитника, в уголовных делах "нет ни единого объективного доказательства вины Коршунова, а все обвинения построены на сфабрикованных показаниях свидетелей".
Гагаринский суд Москвы в минувший понедельник признал бывшего замглавы ФСИН России Олега Коршунова виновным в хищении более 263 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным. Ему было назначено наказание в виде 7 лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.
Коршунов не признал вину. Защита уже обжаловала приговор суда.
После оглашения приговора Коршунов заявил, что 97% обуви уже сношено в колониях, а уголовное дело против него "просто сфабриковано, потому что считать, что что-то украли, смешно".
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