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08.08.19 16:02
Генпрокурор Чайка требует от подчиненных жестко пресекать нарушения в предвыборный период
"В период подготовки и проведения выборов должны быть приняты эффективные меры по организации надзора в данной сфере. Особенно важно, чтобы события, которые недавно прошли в Москве, не повторились", - сказал Чайка на коллегии ведомства по итогам первого полугодия 30 июля, запись выступления выложена в четверг на ведомственном интернет-канале "Эфир".
Он отметил, что при необходимости нужно "оперативно внести изменения в ведомственно-распорядительные документы, скорректировать вопросы организации дежурств, извещения центрального аппарата Генеральной прокуратуры по текущей ситуации".
"И, как уже было сказано, жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования", - заявил Чайка.
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