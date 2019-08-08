Генпрокурор Чайка требует от подчиненных жестко пресекать нарушения в предвыборный период

08.08.19 16:02

© РИА Новости. Алексей Куденко

8 августа. Interfax-Russia.ru - Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал установить контроль по организации надзора в сфере проведения выборов.

"В период подготовки и проведения выборов должны быть приняты эффективные меры по организации надзора в данной сфере. Особенно важно, чтобы события, которые недавно прошли в Москве, не повторились", - сказал Чайка на коллегии ведомства по итогам первого полугодия 30 июля, запись выступления выложена в четверг на ведомственном интернет-канале "Эфир".

Он отметил, что при необходимости нужно "оперативно внести изменения в ведомственно-распорядительные документы, скорректировать вопросы организации дежурств, извещения центрального аппарата Генеральной прокуратуры по текущей ситуации".

"И, как уже было сказано, жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования", - заявил Чайка.