В Роспотребнадзоре опровергли угрозу для здоровья населения Северодвинска

08.08.19 16:06

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 августа. Interfax-Russia.ru - В Северодвинске после взрыва на полигоне в Архангельской области нет опасных для населения уровней загрязнения, заявили "Интерфаксу" в четверг в Роспотребнадзоре.

"На территории города в постоянном режиме работают шесть мониторинговых станций. Роспотребнадзор проводит исследования каждый час. Уровней загрязнений, представляющих риски для здоровья населения нет", - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве заявили, что в Архангельскую область из Санкт-Петербурга направлены эксперты НИИ радиационной гигиены Роспотребнадзора.

Ранее в пресс-службе Северодвинска сообщили, что работникам учреждений Северодвинска были автоматически разосланы рекомендации не покидать помещения в связи с кратковременным повышением радиационного фона после взрыва на военном полигоне в районе населенного пункта Ненокса.

Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что на полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание. Два человека погибли, шесть получили ранения.

"Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме", - заявили в Минобороны.

Ненокса - село в 40 км от Северодвинска.