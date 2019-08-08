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08.08.19 16:06
В Роспотребнадзоре опровергли угрозу для здоровья населения Северодвинска
"На территории города в постоянном режиме работают шесть мониторинговых станций. Роспотребнадзор проводит исследования каждый час. Уровней загрязнений, представляющих риски для здоровья населения нет", - сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве заявили, что в Архангельскую область из Санкт-Петербурга направлены эксперты НИИ радиационной гигиены Роспотребнадзора.
Ранее в пресс-службе Северодвинска сообщили, что работникам учреждений Северодвинска были автоматически разосланы рекомендации не покидать помещения в связи с кратковременным повышением радиационного фона после взрыва на военном полигоне в районе населенного пункта Ненокса.
Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что на полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание. Два человека погибли, шесть получили ранения.
"Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме", - заявили в Минобороны.
Ненокса - село в 40 км от Северодвинска.
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