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08.08.19 17:23
Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
"Следственными органами СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса и автомобиля "Фольксваген Таурег" на автодороге "Новороссийск-Керчь" задержан 41-летний водитель автобуса", - говорится в сообщении.
По данным следствия, накануне вечером подозреваемый осуществлял перевозку пассажиров из Новороссийска в Анапу на экскурсионном автобусе, принадлежащем лечебно-профилактическому санаторию "Эллада".
В районе поселка Верхнебаканский недалеко от Новороссийска водитель превысил допустимую скорость движения и не уступил дорогу автомобилю "Фольксваген Таурег", имевшему преимущество.
После столкновения автобус и автомобиль перевернулись и покатились с обрыва. От полученных травм в результате происшествия трое пассажиров автомобиля, в том числе двое детей, скончались на месте.
По предварительным данным, в аварии пострадали 44 человека. Всем гражданам, госпитализированным в лечебные учреждения города Новороссийска и края, оказывается необходимая медицинская помощь.
В сообщении также отмечается, что по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, назначены судебная медицинская, автотехническая экспертизы.
В санатории "Эллада" изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе связанные с предоставлением услуг по перевозке граждан на экскурсионном автобусе.
Ранее сообщалось, что по факту ДТП с участием автобуса под Новороссийском возбуждено уголовное дело по двум составам - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а также оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет (п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ).
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