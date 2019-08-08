Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

08.08.19 17:23

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

8 августа. Interfax-Russia.ru - В Краснодарском крае задержан водитель экскурсионного автобуса по подозрению в совершении ДТП, в результате которого погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СКР по краю.

"Следственными органами СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса и автомобиля "Фольксваген Таурег" на автодороге "Новороссийск-Керчь" задержан 41-летний водитель автобуса", - говорится в сообщении.

По данным следствия, накануне вечером подозреваемый осуществлял перевозку пассажиров из Новороссийска в Анапу на экскурсионном автобусе, принадлежащем лечебно-профилактическому санаторию "Эллада".

В районе поселка Верхнебаканский недалеко от Новороссийска водитель превысил допустимую скорость движения и не уступил дорогу автомобилю "Фольксваген Таурег", имевшему преимущество.

После столкновения автобус и автомобиль перевернулись и покатились с обрыва. От полученных травм в результате происшествия трое пассажиров автомобиля, в том числе двое детей, скончались на месте.

По предварительным данным, в аварии пострадали 44 человека. Всем гражданам, госпитализированным в лечебные учреждения города Новороссийска и края, оказывается необходимая медицинская помощь.

В сообщении также отмечается, что по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, назначены судебная медицинская, автотехническая экспертизы.

В санатории "Эллада" изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе связанные с предоставлением услуг по перевозке граждан на экскурсионном автобусе.

Ранее сообщалось, что по факту ДТП с участием автобуса под Новороссийском возбуждено уголовное дело по двум составам - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а также оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет (п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ).