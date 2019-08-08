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08.08.19 17:11

Восстановлено энергоснабжение двух обесточенных с начала наводнения сел в Приамурье

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
8 августа. Interfax-Russia.ru - Амурские электрические сети восстановили энергоснабжение двух сел Амурской области, которые с начала масштабного наводнения оказались отрезанными от центральных электросетей из-за смытой паводком линии электропередачи.

Пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК, входит в группу "РусГидро") сообщает, что теперь во всех селах, где ранее из-за паводка были введены ограничения, восстановлено централизованное электроснабжение. Последние села Майский и Ивановский в Мазановском районе были подключены к ЛЭП в четверг вечером. Пока шли восстановительные работы в населенных пунктах использовались дизельгенераторы.

"Наши бригады сделали невозможное. Вручную, без тяжелой техники, на лодке они смогли поставить временную деревянную опору и подвесить провод на переходе через бурную реку. Сильное течение, высокий уровень воды заставлял на месте разрабатывать различные способы выполнения работ", - приводятся в сообщении слова главного инженера "Амурских электросетей" (филиал ДРСК) Александра Воробьева.

Ранее сообщалось, села Майский и Ивановский, где проживает около 500 человек, не попали в зону наводнения, однако оказались обесточены. Опору перехода линии электропередачи через реку Селемджа смыло во время значительного подъема уровня воды. Участок расположен в удаленной местности и после наводнения оказался недоступным для наземного транспорта.

Необходимые материалы к аварийному участку энергетикам пришлось доставлять вертолетом и на лодке. Заменить временную опору ЛЭП на постоянную специалисты смогут только в зимнее время.

Также в четверг завершены аварийно-восстановительные работы на подстанции 35/10 кВ "Уголовая". Подтопленными остаются 73 воздушных линии электропередачи (более 1 тыс. опор стоят в воде).

Активное подтопление населенных пунктов Приамурья началось после затяжных дождей и мощных ливней с 22 июля. В Приамурье введен режим ЧС. Из зоны наводнения эвакуировано около 2,4 тыс. человек, в воде оказались более 600 домов и свыше 1 тыс. подворий. Ливневыми паводками и реками на территории 15 районов области было размыто и подтоплено более 500 км дорог.

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