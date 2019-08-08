В Совете Федерации хотят законодательно определить список мест, где митинги будут запрещены

08.08.19 17:50

© РИА Новости. Алексей Куденко

8 августа. Interfax-Russia.ru - Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета разработает законодательные предложения об определении разрешенных и запрещённых мест проведения митингов, сообщил глава Комиссии Андрей Климов.

"Мы подготовим дополнительные законодательные предложения, в том числе о фиксации точно в законе мест, где можно проводить такого рода мероприятия и где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить, чтобы исключить всякий субъективизм", - сказал Климов на заседании рабочей группы комиссии.

В частности, по его мнению, необходимо законом обязать региональные власти или органы местного самоуправления определять специальные места для политических акций.

И, полагает сенатор, Москва должна такие площадки выделить.

Однако в законе необходимо прописать, в каких местах такие акции не могут проводиться категорически, сказал он.

"Более детально мы это собираемся прописать к сентябрю", - сказал Климов.