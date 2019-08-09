Лесные пожары вызвали задымление более 100 населенных пунктов Иркутской области

09.08.19 06:13

© РИА Новости. Александр Шмаков

9 августа. Interfax-Russia.ru - По данным космического мониторинга за минувшие сутки в зону задымления от лесных пожаров попали 103 населенных пункта Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Задымлено 29 населенных пунктов в Киренском районе, в том числе город Киренск, 16 - в Усть-Кутском районе, в том числе город Усть-Кут, 11 - в Усть-Илимском районе, в том числе город Усть-Илимск. Задымлено также 23 поселка в Нижнеилимском, 12 - в Катангском, по пять - в Казачинско-Ленском и Мамско-Чуйском, два - в Братском районах, говорится в сообщении.

Причиной задымления стали крупные лесные пожары, действующие на северо-востоке Иркутской области и в соседних регионах - республиках Бурятия и Саха (Якутия).

"Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения (атмосферного воздуха - ИФ) на постах государственной наблюдательной сети не зарегистрировано", - отмечается в сообщении со ссылкой на информацию Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно данным регионального Управление Роспотребнадзора, по результатам лабораторных исследований в четверг в городах Усть-Кут, Киренск, Усть-Илимск превышений ПДК вредных веществ в воздухе также не фиксировалось.

Тем не менее, за последние сутки на телефон доверия регионального Главка МЧС и в Единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов поступило 45 звонков от жителей Мамско-Чуйского, Киренского района, Катангского, Нижнеилимского, Усть-Кутского районов с жалобами на задымление.

В ближайшие сутки улучшение лесопожарной обстановки не ожидается в связи с отсутствием осадков.