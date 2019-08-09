Особый противопожарный режим ввели на севере Камчатки

09.08.19 06:32

© РИА Новости. Игорь Подгорный

9 августа. Interfax-Russia.ru - Особый противопожарный режим введен 9 августа Тигильском районе на севере Камчатского края, сообщает главное управление МЧС России по региону.

"Сейчас там даже малейший очаг возгорания в я может стать причиной крупного пожара. В связи с этим населению запрещено заезжать в лесные массивы на автотранспорте, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву, а также проводить любые виды пожароопасных работ", - говорится в сообщении.

В связи с действием особого противопожарного режима, пожарные посты приведены в повышенную готовность.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого режима грозит штрафами в размере 4-5 тыс. рублей для граждан, 20-40 тыс. рублей для должностных лиц, 300-500 тыс. рублей для юридических лиц.