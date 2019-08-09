Несколько дворов и около тысячи "островных" дач попали в зону подтопления в районе Хабаровска

09.08.19 06:45

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

9 августа. Interfax-Russia.ru - Уровень Амура у Хабаровска вырос до отметки в 513 см, в городе подтопило три двора и часть дороги, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Со вчерашнего дня Амур у Хабаровска начал заходить на приусадебные участки в низких местах города. По информации ГУ МЧС по региону, сейчас подтоплены 1 двор на улице Вилюйская и 3 двора на улице Богачева, где проживает 9 человек, а также дорога по улице Штормовая", - говорится в сообщении.

На островах у Хабаровска вода затопила 913 дач, это на треть больше чем 8 августа.

Специалисты предупреждают, что мере роста уровня Амура будут подтапливаться как дачи, так и придомовые территории в городе.

" По расчетам, сделанным после наводнения 2013 года, при отметках 5,5-6 метров может подтопить 1400 дач на левом берегу и 24 придомовые территории в низких местах города. После уровня 6,5 метров в зоне риска окажутся 3700 дач, жилые дома, водозабор в районе остановки Красная речка, подъездные пути к ТЭЦ-3", - отмечается в сообщении.

Сегодня утром уровень Амура у города поднялся до 513 см, прибавив за сутки 17 см. В ближайшие два дня уровень реки увеличится еще на 30-40 см. К 12-14 августа ожидается пик паводка с уровнями 550-600 см.

Также, по данным пресс-службы, сложная обстановка сейчас отмечается в Хабаровском районе. Там активно растет уровень в реке Уссури. В селе Корсаково-2 вода зашла в четыре жилых дома и на 18 приусадебных участков. По одному участку подтопило в селах Елабуга, Бычиха и Петропавловка. В Охотском и Вяземском районах, где подтопления произошли в начале недели, ситуация нормализовалась.

Всего в Хабаровском края на 8 утра было подтоплено четыре жилых дома, 913 дач, четыре придомовых территории, 33 приусадебных участка.