Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 700 тыс. га

09.08.19 07:02

© РИА Новости. Владимир Коцюба-Белых

9 августа. Interfax-Russia.ru - За минувшие сутки в Иркутской области было ликвидировано 12 лесных пожаров общей площадью 368,9 га, продолжает действовать 136 очагов на 708 тыс. 309 га, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

Как сообщалось, утром в четверг в регионе действовало 136 очагов на 668 тыс. 579 га - таким образом, за сутки было выявлено 12 новых очагов, площадь горения выросла на 39 тыс. 730 га.

По данным облправительства, за сутки было ликвидировано 11 пожаров площадью 362,7 га на землях лесного фонда и один на 6,2 га в Байкало-Ленском заповеднике.

На утро пятницы в локализованном состоянии перешли 18 пожаров - 17 площадью 23 тыс. 691 на землях лесного фонда: шесть в Киренском, пять в Усть-Кутском, четыре в Нижнеилимском, по одному - в Казачинско-Ленском и Качугском районах. Еще один пожар площадью 2 тыс. 274 га локализован на территории Витимского заповедника в Бодайбинском районе.

Продолжается тушение 56 пожаров площадью 85 тыс. 333 га на землях лесного фонда: 11 - в Мамско-Чуйском, 10 - в Бодайбинском, девять - в Нижнеилимском, восемь - в Катангском, шесть - в Киренском, пять - в Усть-Кутском, три - в Жигаловском, по два - в Усть-Илимском и Казачинско-Ленском районах.

Тушат также три пожара площадью 54,2 га, продолжающие разгораться на территории Байкало-Ленского заповедника в Качугском районе.

В зоне космического мониторинга под наблюдением находится 59 лесных пожаров общей площадью 596 тыс. 957 га: 22 - в Мамско-Чуйском, 13 - в Катангском, по 11 - в Бодайбинском и Киренском, по одному - в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах.

В тушении лесных пожаров в четверг было задействовано 339 пожарных-десантников, 405 сотрудников пожарной охраны, 558 мобилизованных граждан и 255 единиц наземной техники.