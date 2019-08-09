Жители Якутии обращаются за медицинской помощью из-за дыма от лесных пожаров

09.08.19 08:19

© РИА Новости. МЧС РФ

9 августа. Interfax-Russia.ru - Семь обращений зарегистрировано в Якутии от людей, которым была необходима медицинская помощь из-за задымленности от лесных пожаров, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

"Два человека за прошедшие сутки в Мегино-Кангаласском районе обратились за медицинской помощью в связи с задымленностью, всего обращений семь. Случаев отравлений продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

По оперативным данным МЧС, на территории республики в пятикилометровой зоне населенных пунктов зарегистрировано 4 лесных пожара в Верхоянском и Олекминском районах. В зоне населенных пунктов от 5 до 10 км - четыре лесных пожара в Верхоянском, Нерюнгринском, Ленском и Томпонском районах. В данных районах существует вероятность задымленности.

В свою очередь, пресс-служба Минэкологии Якутии сообщает, что в труднодоступных и удаленных районах Якутии ведется наблюдение за 147 термоточками.

"Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 881,881 тыс. га. Ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров. На тушении пожаров работают 639 человек, задействовано 40 единиц техники", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории Якутии зарегистрировано около 150 природных пожаров на общей площади 883 тыс. га.

Режим ЧС введен в пяти районах республики - Момском, Верхоянском, Жиганском, Сунтарском и Усть-Алданском. Особый противопожарный режим введен на территории 14 муниципальных районов.

С 1 августа на территории Якутии введен режим ЧС в лесах регионального характера.