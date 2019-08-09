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09.08.19 08:24
Первый российский двигатель поставят на МС-21 в 2020 году
"Мы в настоящее время можем выпускать по 3-4 двигателя в год. Задача, которая поставлена ОДК и заказчиком - выйти к 2025 году на уровень 50 комплектов, 50 двигателей в год", - заявил Попов.
Он сообщил, что первый российский двигатель ПД-14 будет установлен на МС-21 в первом квартале 2020 года. "Такие договоренности есть с "Иркутом", - заявил управляющий директор.
Попов рассчитывает, что предприятие сможет пройти сертификацию Европейского агентства безопасности полетов (EASA) производства двигателей ПД-14 в 2020 году.
"В 2018 году мы направили документы в EASA, целый год шло обсуждение этих документов (...) В марте 2019 года состоялся первый визит комиссии EASA, следующие визиты состоятся в сентябре-октябре этого года. Они также планируют приехать весной и осенью 2020 года. На основании этих аудитов завод должен получить сертификат на производство двигателей ПД-14 по европейским нормам и правилам", - сказал Попов.
Он также отметил, что предприятие запросило у Минпромторга РФ порядка 36 млрд руб. на послепродажное обслуживание двигателей ПД-14.
"Мы сейчас ведем большую работу с Минпромторгом по получению финансирования на реализацию проекта послепродажного обслуживания ПД-14 (...) Поданы соответствующие заявки в Минпромторг (...) Суммы большие, идет разговор о 36 млрд рублей до 2030 года", - сказал Попов.
Предприятие, уточнил представитель "ОДК-Пермские моторы", ожидает поступления этих средств поэтапно, начиная с 2020 года.
В первую очередь, пояснил Попов, предполагается создание пула подменных двигателей, а также создание и наполнение складов запчастей. В дальнейшем завод намерен создать отдельное ремонтное производство, а также точки модульного ремонта в основных местах эксплуатации этого двигателя, в том числе в Московском авиационном узле (объединяет аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково").
"Чтобы всем этим сервисом управлять, нужна современная информационная система управления послепродажным обслуживанием, которая будет позволять вести каждого заказчика, отслеживать каждый двигатель, более эффективно распределять запасные части", - добавил топ-менеджер.
ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель, который создан в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных.
Двигатель ПД-14 создается в рамках программы разработки семейства авиадвигателей тягой от 12,5 тонны до 18 тонн для применения на пассажирских и транспортных самолётах различных типов, в том числе - для перспективного авиалайнера МС-21.
МС-21 - среднемагистральный гражданский самолет, который в настоящее время проходит испытания, серийное производство намечено на 2021 год. Лайнеры планируется оснащаться двигателями PW1400G американской компании Pratt&Whitney, а также российскими ПД-14, разработанными ОДК.
Твердые контракты на поставку 175 МС-21 на данный момент подписаны с "дочкой" госкорпорации "Ростех" "Авиакапитал-Сервисом" (85 штук, 50 из которых для "Аэрофлота"), подконтрольной ОАК "Ильюшин финанс ко" (50, 16 из них для Red Wings), "ВЭБ-лизингом" (30) и авиакомпанией "ИрАэро" (10).
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