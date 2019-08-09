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В Твери предложили создать отраслевую программу по развитию льноводства

© РИА Новости. Владимир Песня
9 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил создать на федеральном уровне межведомственную отраслевую программу по развитию льноводства, которая будет предусматривать пакеты мер поддержки на всех этапах производства.

"Мы, как регионы, будем активно принимать участие в этой программе. Это даст возможность развивать комплексно производство, селекцию, технику, переработку и экспортный потенциал отрасли. Алексей Гордеев (заместитель председателя правительства РФ - ИФ) предложил на уровне Минсельхоза РФ проводить защиту проектов по развитию льна - очень хорошее и эффективное решение, потому что мы сможем адресно сформировать основные направления развития льноводства, включая переработку и дальнейшую реализацию готовой продукции", - заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, выступая на Всероссийском "Дне льняного поля".

Он также предложил открыть на базе Тверской государственной сельхозакадемии направление подготовки специалистов для льноводства с внедрением практикоориентрованного подхода в обучении.

"Тверской регион готов участвовать в финансировании программы по поддержке молодых специалистов-льноводов в сельской местности, в частности, обеспечении жильём", - подчеркнул Руденя.

Тверской губернатор предложил также внедрить на федеральном уровне систему компенсации затрат льноводам по результатам реализации готовой продукции. Такой подход уже применяется в Тверской области, утончил он.

Ранее сообщалось, что в ходе празднования "Дня льняного поля" под Тверью в минувший четверг А.Гордеев, и.о. министра сельского хозяйства РФ Д.Хатуов и губернатор Тверской области И.Руденя осмотрели льняные делянки, сельскохозяйственную технику и выставку достижений льноводства. На мероприятии было представлено более 30 единиц техники и оборудования, льносырье, волокно, строительные утеплители, продукты питания, текстиль, удобрения. В Дне приняли участие более 260 человек - ведущие российские и зарубежные льноводы, специалисты по переработке льнотресты, отраслевые эксперты, сельхозпроизводители из Брянской, Ивановской, Костромской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Татарстана, Удмуртии, Марий Эл.

В текущем году в регионе действуют 15 льносеющих хозяйств, первичную переработку льносырья осуществляют 6 заводов области в Бежецком, Сонковском, Молоковском, Калязинском и других районах. Сейчас производственные мощности позволяют перерабатывать до 25 тыс. тонн льнотресты.

К 2025 году в России планируют увеличить сбор льноволокна более чем на 40% по сравнению с 2018 годом, сообщил Минсельхоз со ссылкой на первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова.

"В рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства к 2025 году посевная площадь льна должна увеличиться почти до 60 тыс. га, что на треть больше, чем в настоящее время. Это позволит нарастить валовой сбор более чем на 40% и достичь показателя в 52,6 тыс. тонн. Ключевой точкой роста должен стать ввод в оборот неиспользуемой пашни", - заявил Хатуов на пленарном совещании в рамках Всероссийского дня льняного поля в Тверской области в четверг.

В 2018 году посевные площади льна-долгунца составили 44,5 тыс. га, валовой сбор льноволокна - 36,7 тыс. тонн при урожайности 8,7 ц/га.

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