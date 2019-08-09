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09.08.19 08:52
Панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам пройдет в Петербурге
Заупокойное богослужение возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, панихида начнется в 13.30.
2 июля Минобороны РФ сообщило, что 14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. Аппарат находится в Североморске - главной базе Северного флота России.
6 июля все погибшие были похоронены на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга рядом с местом захоронения экипажа АПЛ "Курск".
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