Панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам пройдет в Петербурге

09.08.19 08:52

© РИА Новости. Алексей Даничев

9 августа. Interfax-Russia.ru - В пятницу, на 40-й день со дня гибели подводников в Баренцевом море будет совершена панихида на Серафимовском кладбище, где похоронены моряки, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

Заупокойное богослужение возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, панихида начнется в 13.30.

2 июля Минобороны РФ сообщило, что 14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. Аппарат находится в Североморске - главной базе Северного флота России.

6 июля все погибшие были похоронены на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга рядом с местом захоронения экипажа АПЛ "Курск".