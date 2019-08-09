Центр для детей с перинатальными патологиями в Петербурге откроется осенью

09.08.19 08:58

© РИА Новости. Сергей Пятаков

9 августа. Interfax-Russia.ru - Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина в пятницу проверит готовность к вводу в эксплуатацию первого в городе реабилитационного центра для детей, перенесших заболевания перинатального периода, на базе Детской городской больницы №1.

Как сообщает пресс-служба Смольного, визит Митяниной состоится в 13.00. В здании центра на ул. Зины Портновой, 40 уже завершен ремонт и установлено оборудование.

"Открытие центра - заключительный момент создания помощи детям из группы риска, к которым относятся дети с развитием стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности в связи с перинатальной патологией. Прием первых пациентов запланирован на осень. Основная задача нового подразделения Детской городской больницы №1 - уделить максимальное внимание детям до пяти лет, чтобы дать им возможность восстановиться после заболеваний и операций, трудного послеродового периода", - подчеркнули в пресс-службе.

В центре с детьми будут работать неврологи, ортопеды, клинические психологи, эрготерапевты, коррекционные педагоги, логопеды, специалисты физической реабилитации. Учреждение сможет принимать до 2 тыс. детей в год. Курс реабилитации для каждого ребенка - 21-28 дней - будет проводиться несколько раз в год по медицинским показаниям.